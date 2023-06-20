Самбурская оголилась снизу, предъявив кружевные стринги и подвязки: фанатам теперь не до сна

Актриса Настасья Самбурская – обладательница идеальной фигуры, от которой без ума многие поклонники. Красавица долго и тщательно тренировалась, чтобы обзавестись заветными рельефами, пересмотрела свой рацион и теперь стала эталоном для миллионов своих подписчиков.

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Люди постоянно спрашивают у Настасьи секрет ее успеха. Девушка не скрывает: главное – много работать над собой. А еще красиво одеваться и выбирать эффектное белье. Например, накануне она засветила свое исподнее – кружевные стринги и пояс с чулками. Это сделать ее сподвиг вопрос от подписчика, что она предпочитает больше – чулки или колготки.