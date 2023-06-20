«Мы как две капельки воды!»: Агата Муцениеце запечатлелась с подросшей дочкой от Павла Прилучного в Сочи

Недавно Агата находилась на съемках в Сочи. Она скучала по наследникам, но они смогли приехать к ней на выходные. Актриса показала в своем блоге, как радовались дети воссоединению с ней. Маленькая Агата любовалась звездным небом, а потом стала петь. Муцениеце подхватила мотив. Маленькая Мия показала свою улыбку, хоть у нее и выпало несколько молочных зубов.

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