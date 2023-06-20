«Мы как две капельки воды!»: Агата Муцениеце запечатлелась с подросшей дочкой от Павла Прилучного в Сочи

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она начала карьеру с успешной роли в сериале «закрытая школа», а с коллегой по проекту Павлом Прилучным прожила в браке 8 лет. Актриса родила сына Тимофея и дочку Мию. После развода дети остались жить с мамой, но часто ездят к папе в гости. А недавно они познакомились с братиком Микаэлем, которого родила новая жена Прилучного Зепюр Брутян.
Недавно Агата находилась на съемках в Сочи. Она скучала по наследникам, но они смогли приехать к ней на выходные. Актриса показала в своем блоге, как радовались дети воссоединению с ней. Маленькая Агата любовалась звездным небом, а потом стала петь. Муцениеце подхватила мотив. Маленькая Мия показала свою улыбку, хоть у нее и выпало несколько молочных зубов.
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«Ты как я, а я как ты! Мы как две капельки воды! Мы как два облачка с небес, ведь ты как я, а я как ты! Мы как две капельки воды!» – пропели они.
За два дня Агата успела свозить их в парк аттракционов. Сначала им не повезло с погодой, но во второй раз они уже катались на разных горках. Тимофей оказался самым смелым, а его сестра не стала кататься на страшных аттракционах. Также они поели в одном из местных ресторанов. Дети грустили, когда им снова пришлось уехать, но Муцениеце отметила, что до конца съемок осталась всего неделя и она вернется к ним.