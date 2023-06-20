Наталья Подольская в просвечивающей футболке устроила зажигательные танцы на испанском курорте

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Поклонники следят за ее жизнью и после шоу «Фабрика звезд», которое ее прославило на всю страну. Артистка уже давно счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Она старается следить за фигурой и одеваться женственно, чтобы оставаться привлекательной для второй половинки. Более того, звезда родила двоих сыновей: Артемия и Ивана.
На этот раз Подольская устроила себе отпуск. Она проводит летние дни в Испании с детьми и своей сестрой-близняшкой. Певица выложила видео, где зажигательно танцует у бассейна на вилле. Она в одной просвечивающей футболке стала плясать. Наталья засветила черное бикини. Она показала стройные ноги и другие прелести.
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«Не могу устоять когда нравится музыка. Играет Ruti!. Знаю, что спросите», — написала звезда.
Поклонники оценили природную красоту певицы. Наталья получила множество комплиментов. «Ах, эти ножки! Стройняша!» — заявила Лиза Арзамасова. «До чего же хороша эта девочка-краса», «Ну фигурка отличная», «Пресняковых будет больше?» — стали писать в Сети. Подозрения в беременности артистка не стала комментировать.