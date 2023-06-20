Наталья Подольская в просвечивающей футболке устроила зажигательные танцы на испанском курорте

На этот раз Подольская устроила себе отпуск. Она проводит летние дни в Испании с детьми и своей сестрой-близняшкой. Певица выложила видео, где зажигательно танцует у бассейна на вилле. Она в одной просвечивающей футболке стала плясать. Наталья засветила черное бикини. Она показала стройные ноги и другие прелести.

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