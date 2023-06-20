«Дом продан»: стала известна судьба замка Пугачевой в Грязи

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* пустует весь последний год. Его хозяева скоропостижно покинули дом и теперь живут в Израиле. Однако выяснилось, что особняк больше им не принадлежит – его все-таки продали. Об этом поведал садовник звездной усадьбы Иван Зарочинцев.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Журналисты программы Новые русские сенсации» на НТВ пообщались с ним и выяснили, что теперь у него другой работодатель. Имя нового хозяина роскошного поместья Зарочинцев не стал называть, оставив в секрете.

«Дом продан, а люди продолжают работать. Ну, естественно, они продолжают работать на нового хозяина. Логично?» - сообщил садовник.

Сумма совершенной сделки тоже не раскрывается. Напомним, что за замок Пугачева хотела выручить 1 млрд рублей. Однако, покупателя долго не было, и вроде как артисты сделали скидку.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.