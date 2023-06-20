«Мама вырвалась на пляж»: Аделина Сотникова в купальнике сразила фигурой спустя семь месяцев после родов (фото)

Недавно Аделина отдохнула с семьей на Мальдивах. А вот 29 июня она приехала на курорт в Сочи, где решила позагорать. Фигуристка не побоялась показать свою фигуру спустя 7 месяцев после родов. Она оголила плоский живот, красуясь в черном купальнике. Сотникова также показала ровные ножки. Парео едва прикрыло ее изящные бедра.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».