«Мама вырвалась на пляж»: Аделина Сотникова в купальнике сразила фигурой спустя семь месяцев после родов (фото)

Аделина Сотникова уже завершила карьеру в большом спорте. В свое время она завоевала множество наград. Теперь фигуристка предпочитает строить семью. Она состоит в отношениях с теннисистом Дмитрием Попко. В конце 2022 года у нее родился сын Адриан. Первое время звезда скрывала малыша, а теперь даже путешествует с ним.
Недавно Аделина отдохнула с семьей на Мальдивах. А вот 29 июня она приехала на курорт в Сочи, где решила позагорать. Фигуристка не побоялась показать свою фигуру спустя 7 месяцев после родов. Она оголила плоский живот, красуясь в черном купальнике. Сотникова также показала ровные ножки. Парео едва прикрыло ее изящные бедра.
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Аделина Сотникова. Фото: соцсети звезды
«Просто мама вырвалась на пляж. Фото можно не выбирать, мне обе нравятся», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Аделина ее осыпали комплиментами. «Шикарная красотка», «Ой, какая», «В отличной форме», «Прям хорошенькая», «Сохранила фигурку, какая молодец», — стали писать подписчики.