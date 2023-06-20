Валя Карнавал засветила стринги: шортики едва не соскользнули с точеных бедер прямо на улице

19 июня Валя провела время на природе. Она захотела пожарить шашлыки. Блогерша облачилась в футболку в облипку и шортиках из денима, которые едва держались на ее изящных бедрах. Она засветила свои белые стринги. Певица игриво показала плоский животик и навела камеру на свою пышную грудь. Она сделала губки бантиком.

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