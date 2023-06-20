Валя Карнавал засветила стринги: шортики едва не соскользнули с точеных бедер прямо на улице

Валя Карнавал уже успела прославиться на всю страну. Она не только снимает видео, которые набирают миллионы просмотров, но и выпускает песни. Недавно молодая артистка рассталась с женихом Сашей Стоуном. Она похудела и начала снова щеголять в смелых нарядах. Звезда теперь красуется в откровенных платьях и веселится с друзьями.
19 июня Валя провела время на природе. Она захотела пожарить шашлыки. Блогерша облачилась в футболку в облипку и шортиках из денима, которые едва держались на ее изящных бедрах. Она засветила свои белые стринги. Певица игриво показала плоский животик и навела камеру на свою пышную грудь. Она сделала губки бантиком.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Валя. Многие осыпали ее комплиментами. «Просто расцвела», «До чего красивая», «Ох, как похудела», «Шорты на чем держаться?», «Ого, как виляет бедрами», «И тут все парни прильнули к экранам», «Конфетка», — стали писать в Сети.