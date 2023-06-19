Самбурская в откровенном купальнике намочила свой «сочный» тыл: обнажила упругие прелести, взбудоражив фанатов

На этот раз Настасья сразила фанатов. Она облачилась в купальнике с откровенными прорезями. Актриса намочила свой упругий тыл, сев прямо в бассейн. Она игриво съела оливку из бокала. Артистка предпочла сохранить идеальную укладку. Она была в сережках и солнцезащитных очках. Самбурская выставила напоказ свои сочные округлости фигуры.

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