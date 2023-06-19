Самбурская в откровенном купальнике намочила свой «сочный» тыл: обнажила упругие прелести, взбудоражив фанатов

Настасья Самбурская уже много лет снимается в кино. Она стала одной из самых популярных актрис в стране, когда снялась в сериале «Универ». Теперь артистка также поет на сцене. Она следит за фигурой и регулярно облачается в женственные наряды. Звезда любит экспериментировать с образами, поэтому часто носит парики с разными прическами.
На этот раз Настасья сразила фанатов. Она облачилась в купальнике с откровенными прорезями. Актриса намочила свой упругий тыл, сев прямо в бассейн. Она игриво съела оливку из бокала. Артистка предпочла сохранить идеальную укладку. Она была в сережках и солнцезащитных очках. Самбурская выставила напоказ свои сочные округлости фигуры.
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Поклонники ахунули. Многие осыпали ее комплиментами. «Господь всемогущий, как прекрасна эта женщина», «Боже! Да там вода теперь святой стала!», «Что за невероятная женщина», «Тут слов нет», «Ирина Шейк теперь нервничает», «Вы само совершенство», «Ох, что вы творите», — стали писать подписчики.