Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Армия ее поклонников только растет. Она рассталась с Павлом Прилучным в 2020 году. После этого актриса стала чаще появляться в новых проектах и даже недавно стала блистать в кабаре театре. Она похудела и теперь держит себя в форме. Звезда все чаще делится смелыми кадрами.
На этот раз Агата вернулась в Москву. Она возобновила утренние пробежки. Актриса в велосипедках и топике блеснула своими формами. Она решила выложить горячее фото. Муцениеце оттопырила свой тыл. При этом топик не скрыл вздыбившуюся грудь без лифчика. Тень показала все изгибы фигуры. Звезда прикрыла глаза, наслаждаясь солнечными ваннами.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Агата находится в идеальной форме. «Прям слов нет», «Ой, так стоит без лифчика», «Прям горячая девушка», «Надо же быть такой привлекательной», «Как же вы хороши», «Вы притягиваете своей энергетикой», «Фигурка стала бесподобной», — стали писать в Сети.