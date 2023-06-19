Ирина Шейк показала Брэдли Купера с подросшей дочерью на променаде: маленькая модница держит папу за ручку

Ирина Шейк уже много лет строит карьеру в модной индустрии. Она стала одной из самых известных моделей в мире. Однако звезда подиумов уже давно живет в Нью-Йорке. Порой ей приходится уезжать на показы и фотосессии в Европу. В это время ее дочка Лея остается дома.

За ней приглядывает бабушка или бывший возлюбленный модели Брэдли Купер. Однако все чаще Шейк видят в компании актера, чем подогревает слухи о воссоединении.