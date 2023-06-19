Ирина Шейк показала Брэдли Купера с подросшей дочерью на променаде: маленькая модница держит папу за ручку

Ирина Шейк уже много лет строит карьеру в модной индустрии. Она стала одной из самых известных моделей в мире. Однако звезда подиумов уже давно живет в Нью-Йорке. Порой ей приходится уезжать на показы и фотосессии в Европу. В это время ее дочка Лея остается дома.
За ней приглядывает бабушка или бывший возлюбленный модели Брэдли Купер. Однако все чаще Шейк видят в компании актера, чем подогревает слухи о воссоединении.
18 июня во всем мире отмечали День Отца. на этот раз Ирина решила поделиться личным фото. Она показала, как Купер вышел на променад с малышкой Леей. Он был в брюках, джемпере и черном лаконичном пальто. Актер вел за руку шестилетнюю девочку, облаченную в шубку и сапожки. Лицо наследницы Шейк скрыла за смайликом, хотя папарацци не раз снимали девочку ранее.
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Брэдли Купер с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены кадром. Купера назвали одним из самых заботливых отцов. Другие отметили, что Лея очень подросла. «Какие классные», «Любимая парочка», «Дочка уже большая», «Стильные такие», «Вот оно счастье», «Просто слов нет, как это прекрасно», «Какой он крутой папа», — стали писать в Сети. Также Ирина выложила архивное фото своих родителей. Она показала маму и папу в день свадьбы.
Родители Ирины Шейк. Фото: соцсети звезды