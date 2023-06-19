Рудова в платье бэби-долл обнажила свои «бугры страсти» на камеру: тесемочки провалились в глубокую ложбинку

На этот раз Рудова решила принарядиться для прогулки. Она в платье бэби-долл покрасовалась в лифте. Актриса не только подчеркнула свои стройные ножки, а также обнажила упругое декольте без лифчика. Тесемки от наряда провалились в глубокую ложбинку. Наталья потом подставила свои прелести солнцу. Формы знаменитости едва поместились в декольте.

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