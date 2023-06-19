Рудова в платье бэби-долл обнажила свои «бугры страсти» на камеру: тесемочки провалились в глубокую ложбинку

Наталья Рудова уже много лет строит карьеру в кино. Она не раз играла роковых красоток. Блондинка предпочитает следить за фигурой и в свои 39 лет не перестает щеголять в смелых нарядах. Поклонники удивляются тому, что она до сих пор не замужем. Звезда не стесняется демонстрировать свои прелести, особенно летом.
На этот раз Рудова решила принарядиться для прогулки. Она в платье бэби-долл покрасовалась в лифте. Актриса не только подчеркнула свои стройные ножки, а также обнажила упругое декольте без лифчика. Тесемки от наряда провалились в глубокую ложбинку. Наталья потом подставила свои прелести солнцу. Формы знаменитости едва поместились в декольте.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие были сражены тем, как она выглядит. «Ох, какая сочная!», «Прям девочка-девочка», «Пошла цеплять парней», «Ну само очарование», «Взгляд падает на декольте», «И все парни пустили слюнки», «Всегда выглядит идеально», — стали писать подписчики.