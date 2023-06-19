Топурия в платье лазурного цвета под руку с подросшим сыном отметилась на семейном празднике: Адам заметно подрос

На этот раз Топурия захотела устроить пышный праздник для старшей наследницы. Она устроила вечеринку в стиле «Семейки Адамс». Певица была в черном платье-рыбке. Именинница тоже облачилась в черное платье, но с пышной юбкой. Оливия играла с гостями, участвовала в фокусах и играх. На мероприятие пришла Ольга Серябкина с сыном Лукой.

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