Топурия в платье лазурного цвета под руку с подросшим сыном отметилась на семейном празднике: Адам заметно подрос

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Солистка группы «А’Студио» не перестает давать концертов. Она всегда предстает в дерзких и модных нарядах. В свои 36 лет артистка держит себя в форме. При этом у нее двое детей. Она растит дочку Оливию от первого брака с Львом Гейхманом. Также у звезды и ее мужа Льва Деньгова растет сын Адам.
На этот раз Топурия захотела устроить пышный праздник для старшей наследницы. Она устроила вечеринку в стиле «Семейки Адамс». Певица была в черном платье-рыбке. Именинница тоже облачилась в черное платье, но с пышной юбкой. Оливия играла с гостями, участвовала в фокусах и играх. На мероприятие пришла Ольга Серябкина с сыном Лукой.
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Потом Кети решила переодеться в платье-жакет лазурного цвета. Наряд подчеркнул ее стройные ножки. Певица за руку вела кроху-сына, облаченного в полосатое поло. Мальчик с любопытством все разглядывал. Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Адам заметно подрос. Другие были сражены образами самой артистки на вечеринке.
Кети Топурия с сыном и Ольга Серябкина с сыном. Фото: соцсети звезды