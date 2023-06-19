Лопырева в леопардовом мини-бикини оголила свои «сдобные» формы: показала манкие прелести во всей красе

В соцсетях Виктория решила поделиться пикантными кадрами. Она щегольнула в леопардовом мини-бикини. Модель обнажила свою пышную грудь. Она решила не только позагорать, но и покупаться. Блондинка плюхнулась в воду. Потом Лопырева нежилась на плавучем мостике, намочив свои упругий тыл. Она грациозно покрасовалась на камеру.

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