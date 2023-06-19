Лопырева в леопардовом мини-бикини оголила свои «сдобные» формы: показала манкие прелести во всей красе

Виктория Лопырева уже давно стала известной. После победы в конкурсе красоты «Мисс Россия» ее регулярно зовут на светские мероприятия. Блондинка участвует в фотосессиях и одно время работала телеведущей. В последние три года она живет в Дубае, где растит сына Марка Лео. На этот раз звезда отдохнула на роскошной яхте.
В соцсетях Виктория решила поделиться пикантными кадрами. Она щегольнула в леопардовом мини-бикини. Модель обнажила свою пышную грудь. Она решила не только позагорать, но и покупаться. Блондинка плюхнулась в воду. Потом Лопырева нежилась на плавучем мостике, намочив свои упругий тыл. Она грациозно покрасовалась на камеру.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория. Многие осыпали ее комплиментами. «До чего красивая», «Просто нимфа», «Сочная стала», «Какая мамасита», «Шикарные виды», «Прям русалка на наш лад», «Хороша, прям ух», — стали писать пользователи Сети.