Водянова в остромодном тренче появилась с подросшими сыновьями Арно на стадионе в Берлине: длинноволосые непоседы

На этот раз Водянова решила посетить открытие Всемирных игр Специальной Олимпиады. Она предстала на стадионе в песочном тренче, который стал самым трендовым в этом сезоне. Модель вела за руку семилетнего сына Романа. Рядом бежал девятилетний сын Максим. Мальчики были очень рады, прыгали и обнимались. Трогательные кадры снял сам муж звезды Антуан Арно, который тоже был на стадионе.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».