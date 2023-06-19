Водянова в остромодном тренче появилась с подросшими сыновьями Арно на стадионе в Берлине: длинноволосые непоседы

Наталья Водянова уже много лет строит карьеру в индустрии моды. Она стала одной из самых успешных моделей в мире. Примечательно, что российская красавица живет в Париже. Целый год она почти не появлялась на публике, но недавно Наталья отметилась в Каннах, а потом приняла участие в показе во Флоренции. Теперь звезда с семьей приехала в Берлин.
На этот раз Водянова решила посетить открытие Всемирных игр Специальной Олимпиады. Она предстала на стадионе в песочном тренче, который стал самым трендовым в этом сезоне. Модель вела за руку семилетнего сына Романа. Рядом бежал девятилетний сын Максим. Мальчики были очень рады, прыгали и обнимались. Трогательные кадры снял сам муж звезды Антуан Арно, который тоже был на стадионе.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие отметили, что она не стареет. Другие поразились тому, какие уже большие ее младшие наследники. Однако лица сыновей она продолжает скрывать. Напомним, что от первого брака у нее есть еще трое детей — Лукас, Нева и Виктор. Она лишь старшего сына уже выпустила из под своего родительского крыла. Лукас учится в США, в университете.