Валя Карнавал в шортиках блеснула своими «сочными» округлостями на природе: подставила пышные полушария груди солнцу

На этот раз Валя захотела провести время с родителями. Она выехала на природу, чтобы пожарить шашлыки. Блогерша в шортах и тугом топе блеснула своими формами. Она размахивала картонкой у мангала. Певица подставила солнцу свои округлые полушария груди. При этом был обнажен и ее плоский живот. Карнавал едва прикрыла свои прелести.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».