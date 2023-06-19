Валя Карнавал в шортиках блеснула своими «сочными» округлостями на природе: подставила пышные полушария груди солнцу

Валя Карнавал уже несколько лет успешно строит карьеру. Она стала популярной блогершей, а также певицей. Зачастую звезда предстает в дерзких образах на публике. Недавно она рассталась с женихом Сашей Стоуном. Артистка теперь еще чаще красуется в откровенных нарядах. Она активно подчеркивает достоинства своей фигуры.
На этот раз Валя захотела провести время с родителями. Она выехала на природу, чтобы пожарить шашлыки. Блогерша в шортах и тугом топе блеснула своими формами. Она размахивала картонкой у мангала. Певица подставила солнцу свои округлые полушария груди. При этом был обнажен и ее плоский живот. Карнавал едва прикрыла свои прелести.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Валя. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого, какая чикуля», «Животик такой красивый», «Ну это отличный вид», «Как же хороша», «Саша упустил такой лакомый кусочек», «Постройнела, прям приятно смотреть», «Просто сладкая булочка», — стали писать в Сети.