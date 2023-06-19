Агата Муцениеце игриво обнажила свои бесподобные формы: в нижнем белье руками сдавила аппетитные прелести

Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды

Актриса показала свои формы во всей красе.

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она прославилась благодаря таким проектам, как «Закрытая школа» и «Честный развод». В 2020 году она развелась с Павлом Прилучным. После этого актриса продолжила строить карьеру. Она постройнела и стала играть в кабаре-театре. Звезда в свои 34 года может похвастаться моложавым видом. 

На этот раз Агата поделилась новым влогом. Она показала, как снималась в новом проекте в Сочи. Даже во время работы актриса находит время на спорт. Она решила показать, в какой находится форме. Актриса позировала у зеркала в нижем белье. Она показала упругие бедра и плоский, рельефный живот. Муцениеце руками сжала шаровидный бюст. 

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«Доброе утро от спортивного человека! Видали, видали? Короче, дети уехали, и я пять дней не брала в руки камеру», — отметила звезда.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Агата. Многие осыпали ее комплиментами. «До чего хорошенькая», «Вот это фигурка», «Спортивное и красивое тело — шик», «Ну вы стали сладкой конфеткой», «Смотришь на вас и кушать не хочется», — написали в Сети подписчики.

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