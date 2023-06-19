Ольга Бузова в топике на голое тело и юбке с разрезом оголила свои манкие формы: повеселилась с рэпером ST и Марией Погребняк

На этот раз Ольга поделилась кадрами, которые были сделаны уже после финала проекта. Она веселилась в отеле с финалисткой Марией Погребняк и победителем рэпером ST. Телеведущая предстала в топике на голое тело и юбке с дерзким разрезом. Она блеснула не только животом, но и своими округлыми бедрами. Бузова поздравила своих друзей с новым достижением.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».