Ольга Бузова в топике на голое тело и юбке с разрезом оголила свои манкие формы: повеселилась с рэпером ST и Марией Погребняк

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она регулярно появляется на публике в дерзких образах. В свои 37 лет артистка старается держать себя в форме. Она недавно поправилась, но это не мешает ей носит тугие боди и короткие платья. Телеведущая еще в феврале отснялась в шоу «Звезды в Африке», но лишь накануне в эфир вышел последний выпуск.
На этот раз Ольга поделилась кадрами, которые были сделаны уже после финала проекта. Она веселилась в отеле с финалисткой Марией Погребняк и победителем рэпером ST. Телеведущая предстала в топике на голое тело и юбке с дерзким разрезом. Она блеснула не только животом, но и своими округлыми бедрами. Бузова поздравила своих друзей с новым достижением.
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Ольга Бузова, Мария Погребняк и ST. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что Ольга тогда была стройнее. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ой, а где это вы?», «Тут такие счастливые», «Оля еще стройная», «Живот всегда оголяет», «Дерзкий наряд», «Красный очень идет», «Тут прям стройная», «Пора становится участницей, вернешься в форму сразу», — стали писать в Сети.
Ольга Бузова и Мария Погребняк. Фото: соцсети звезды