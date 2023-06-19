Подольская в мини-бикини сразила фигурой без фотошопа: мокрая и счастливая щегольнула на испанском курорте

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она остается одной из самых известных певиц в России. Выпускница шоу «Фабрика звезд» не только успевает выпускать треки, но и воспитывать двоих сыновей: Артемия и Ивана. Артистка предпочла недавно устроить отпуск. Она уехала отдыхать в Испанию с малышами и сестрой-двойняшкой.
На этот раз Наталья решила поделиться новыми кадрами. Она в черном мини-бикини подурачилась с подружками. Они взяли в руки водные пистолеты. 41-летняя мама козырнула своими формами без фотошопа. Она щегольнула на солнце с мокрыми волосами. Подольская блеснула своими изящными изгибами фигуры. Она не стала прикрывать свои прелести.
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Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
«Вооружены, но не очень опасны», — заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие отметили, что она находится в отличной форме. «Какие девушки красивые, загляденье!», «Какая милая», «Просто богиня», «Ох, хороша», «Всем бы мамам так выглядеть», — стали писать в Сети.