Ничего себе, разнесло! Растолстевшая Элла Суханова в микробикини оголила налитые бедра и ягодицы — огненное видео

Бывшая участница «Дома-2» Элла Суханова трепетно относится к своему телу и фигуре. В 35 лет она имеет роскошные формы. И часто хвастается ими в микроблоге.

На этот раз Элла Суханова покрасовалась во время отдыха в Турции. Облаченная в крохотное бикини, Элла Суханова засветила свои налитые бока, бедра и ягодицы.

Многие подписчики обратили внимание на то, что обычно субтильная Элла Суханова на этот раз выглядит довольно аппетитно. Они решили, что она за зиму прибавила в весе и не смогла похудеть к отпуску.

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