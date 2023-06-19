«Мы приняли сложное решение»: жена Андрея Чуева из «Дома-2» сообщила о разводе с ним

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Жена Андрея Чуева Виктория дала понять, что намерена сохранить с ним дружеские отношения. Она поблагодарила Андрея за все хорошее, что было между ними за совместно прожитые годы.

«Спасибо за то, что с тобой я стала собой, ты показал мне, что я могу и умею, не было бы этого блога без тебя. Спасибо за заботу, за сына, за то, что поддерживал, за то, что всегда был рядом и вытирал слезы, когда мне было плохо. С тобой сбылись мои мечты… Я благодарна за эти шесть лет и хочу, чтобы ты всегда помнил — я рядом, и мы навсегда останемся семьей, несмотря ни на что. Хочу, чтобы мы были счастливы, даже если мы будем не вместе. Спасибо тебе за все, и прости меня за все», — добавила Виктория Чуева.

Сам Андрей Чуев о разводе с женой пока молчит. Их пара производила впечатление гармоничного и счастливого союза.