«Мы приняли сложное решение»: жена Андрея Чуева из «Дома-2» сообщила о разводе с ним

Бывший участник «Дома-2» Андрей Чуев и его жена Виктория разводятся после шести лет брака и рождения сына.
Виктория Чуева сама сообщила печальную новость в микроблоге.
«Очень жаль писать такой пост, но это необходимо… Мы с Андреем приняли сложное решение — подать на развод. Без ссор, обид, криков. Как взрослые. Знаю, что многие этого совсем не ожидали, но такова жизнь», — написала жена Андрея Чуева.
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Жена Андрея Чуева Виктория дала понять, что намерена сохранить с ним дружеские отношения. Она поблагодарила Андрея за все хорошее, что было между ними за совместно прожитые годы.
«Спасибо за то, что с тобой я стала собой, ты показал мне, что я могу и умею, не было бы этого блога без тебя. Спасибо за заботу, за сына, за то, что поддерживал, за то, что всегда был рядом и вытирал слезы, когда мне было плохо. С тобой сбылись мои мечты… Я благодарна за эти шесть лет и хочу, чтобы ты всегда помнил — я рядом, и мы навсегда останемся семьей, несмотря ни на что. Хочу, чтобы мы были счастливы, даже если мы будем не вместе. Спасибо тебе за все, и прости меня за все», — добавила Виктория Чуева.
Сам Андрей Чуев о разводе с женой пока молчит. Их пара производила впечатление гармоничного и счастливого союза.