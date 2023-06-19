Зепюр Брутян сверкнула своими прелестями на массажном столе: без лифчика обнажила «сдобные» округлости фигуры

Зепюр Брутян уже давно снимается в кино. Она уже год счастлива в браке с Павлом Прилучным. Актриса часто выходит в свет с возлюбленным. Но недавно у пары родился сын Микаэль. Звезда сериала «Мажор» помогает избраннице привыкать к новой роли. При этом Брутян уже активно худеет. Уже через месяц она похудела на 10 килограммов. Теперь звезда намерена окончательно вернуться в форму.
На этот раз Брутян решила провести время на массажном столе. Она предстала топлес. Актриса сверкнула своими округлостями груди. Она позволила помять ее спину и бока. Жена Прилучного без макияжа покрасовалась на камеру. Она не стала прикрывать свои прелести. Зепюр отметила, что за месяц хочет окончательно привести себя в прежнюю форму.
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«Спустя почти два месяца наконец-то могу позволить себе спорт и массажи. Напоминаю телу, в каком тонусе он был и что пора восстанавливаться. Даю себе месяц!» — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Брутян. «Ох, как хороша», «Прям свежая роза», «Уже в шикарной форме», «Паша за такие видео не ругает?», «Очень пикантно», «Как хороша», «Ого, прям топлес», «Нимфа», — стали писать подписчики.