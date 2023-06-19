Старшая скоро догонит папу: бывший муж Навки Жулин предстал с молодой женой и двумя дочками — красивая семья в сборе

Известный фигурист и тренер Александр Жулин в браке с молодой женой Натальей Михайловой воспитывает двух дочерей. Старшей наследнице пары Екатерине уже десять лет, младшей, Елене, — три года.
Александр Жулин редко делится с поклонниками семейными кадрами и не показывает лица дочерей.
На этот раз он разместил фото, на котором запечатлен с женой и двумя дочками. Девочки развернуты к камере спиной. Старшая совсем скоро догонит папу по росту.
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Александр Жулин с женой и дочками Катей и Леной. Фото: соцсети
«Вернулись в Москву, не без приключений, конечно. Наслаждаемся воспоминаниями об отпуске и начинаем активную подготовку к строительству дома», — подписал семейный кадр Александр Жулин.
Поклонники тут же заявили, что Александра Жулина красивая семья.
Напомним, у тренера Александра Жулина три дочери. Старшая наследница Жулина Александра родилась в его браке с прославленной фигуристкой Татьяной Навкой.