Блондинка в пышном платье, с короной на голове: как выглядит подросшая дочь Маши Круглыхиной из «Дома-2»

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Напомним, Мария Круглыхина растит троих детей одна. Старшую дочку Лизу она родила в первом браке с Сергеем Адоевцевым. Двое младших наследников появились у Маши от второго мужа Михаила Зайцева. Он бросил Круглыхину, когда та была беременной дочкой Дашей.