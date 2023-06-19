Блондинка в пышном платье, с короной на голове: как выглядит подросшая дочь Маши Круглыхиной из «Дома-2»

Бывшая участница «Дома-2» Маша Круглыхина - многодетная мама, у нее две дочери и сын. Младшей наследнице Марии Круглыхиной, дочке Даше, 19 июня исполнилось два года. Мария Круглыхина разместила в микроблоге ее фото, запечатлев в пышном платье и короне на голове. Именинница же! Маленькая блондинка сидит рядом со своим праздничным тортом.
«Дашульке 2 годика сегодня. Наша девочка полна мощнейшей любви, безудержной энергии и еще та юмористика. Бабуля зовет ее ласково «атаманша». Или просто лапушка. Она не по годам смышленая и уже все может сама! А мы с детками зовем ее «Даренка-сладенка». Потому что, и правда, слишком сладкая и непостная девчушка растет. Дашуля, доченька, ты такая уникальная у нас, храни, Господь, тебя на всех путях-дорожечках. Любим, невыносимо как!» - написала под фото Маша Круглыхина.
Младшая дочка Маши Круглыхиной Даша. Фото: соцсети
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Напомним, Мария Круглыхина растит троих детей одна. Старшую дочку Лизу она родила в первом браке с Сергеем Адоевцевым. Двое младших наследников появились у Маши от второго мужа Михаила Зайцева. Он бросил Круглыхину, когда та была беременной дочкой Дашей.