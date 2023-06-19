О, боги! Мокрая Самбурская плюхнулась в бассейн, оголив свои налитые «персики» в купальнике с прорезями

Звезда театра и кино Настасья Самбурская - человек жесткой самодисциплины. Жесткие ограничения привели к тому, что в 36 лет актриса имеет шикарные формы, которыми по праву гордится. И даже хвастается.

Настасья Самбурская та еще любительница провокаций. В микроблоге она поделилась кадрами, которые были сделаны в бассейне. В макияже, с укладкой, в темных очках и массивных сережках Настасья Самбурская сидит в воде и делает вид, что пьет мартини. На самом деле, красотка зачерпывает воду из бассейна, делает глоток и тут же все выплескивает.

Но не все это могут заметить, поскольку привлекает в кадре совершенно другое. А именно, налитая грудь, сочные «персики», которые видны в прорезях купальника Настасьи Самбурской.

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