Агата Муцениеце с кудрями стала поразительно похожа на Зепюр Брутян: как две капли — смотрите фото

Не так давно Агата Муцениеце показала в своем блоге шокирующее видео из гримерки. На записи актрисе накручивают кудри. И с каждым новым завитком она все больше становится похожа на супругу своего бывшего мужа Павла Прилучного.

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В какой-то момент девушка призналась, что ей даже страшно от такого сильного сходства. Подписчики звезды тоже заметили, что новая прическа сделала ее похожей на Зепюр Брутян. А некоторые даже заподозрили Агату в том, что она подражает жене Прилучного.