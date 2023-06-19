Агата Муцениеце с кудрями стала поразительно похожа на Зепюр Брутян: как две капли — смотрите фото

Агата Муцениеце. Фото: соцсети

Павел Прилучный выбирает один и тот же типаж женщин.

Не так давно Агата Муцениеце показала в своем блоге шокирующее видео из гримерки. На записи актрисе накручивают кудри. И с каждым новым завитком она все больше становится похожа на супругу своего бывшего мужа Павла Прилучного.

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В какой-то момент девушка призналась, что ей даже страшно от такого сильного сходства. Подписчики звезды тоже заметили, что новая прическа сделала ее похожей на Зепюр Брутян. А некоторые даже заподозрили Агату в том, что она подражает жене Прилучного. 

Агата Муцениеце и Зепюр Брутян. Фото: соцсети

Сама Агата никак не отреагировала на комментарии недоброжелателей. И химическую завивку тоже делать не стала. Возможно, дело в том, что Павел выбирает определенный типаж женщин, а не в том, что его прошлой жене есть дело до новой избранницы Прилучного.

 

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