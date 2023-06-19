Прошло три месяца: обнаружено тело утонувшего брата основателя группы Cream Soda

Подошла к трагической развязке история трехмесячной давности. Весной этого года под лед на реке Волге провалились известные музыканты — основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов, его брат Роман Свиргунов, ярославский музыкант Аристарх Ухтомский.

Тело Дмитрия Свиргунова было поднято из воды в течение ближайших часов после трагедии. Тело Ухтомского было найдено только 17 мая, а 17 июня был обнаружен и труп Романа Свиргунова. Нашли его местные жители.