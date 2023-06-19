Прошло три месяца: обнаружено тело утонувшего брата основателя группы Cream Soda

Подошла к трагической развязке история трехмесячной давности. Весной этого года под лед на реке Волге провалились известные музыканты — основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов, его брат Роман Свиргунов, ярославский музыкант Аристарх Ухтомский.
Тело Дмитрия Свиргунова было поднято из воды в течение ближайших часов после трагедии. Тело Ухтомского было найдено только 17 мая, а 17 июня был обнаружен и труп Романа Свиргунова. Нашли его местные жители.
«Тело всплыло на береговой линии. При нем были документы. Мелководье, там водолазы не работают»,— рассказал начальник центра обеспечения действий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям по Ярославской области Олег Беловошин.
Личность погибшего Романа Свиргунова установлена, подтвердили в Следственном комитете. Таким образом, найдены и опознаны все погибшие в мартовской трагедии.
По материалам kommersant.ru