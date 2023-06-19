Резко состарился: Иван Ургант с седой бородой напугал внешним видом — рядом с маленькой дочкой выглядит дедом

Известный телеведущий и шоумен Иван Ургант в последнее время довольно редко размещает снимки в соцсети.

Но на этот раз сделал исключение и показал, как выглядит сейчас. В микроблоге Иван Ургант поделился фото, на котором предстал вместе с младшей дочкой Валерией.

Звездный отец и его наследница запечатлелись в лифте. От глаз поклонников не укрылось, что Иван Ургант заметно изменился. В свои 45 лет шоумен выглядит гораздо старше. Вероятно, возраста Ивану Урганту придает седая борода. Она, кстати, довольно сильно отросла.

В Сети отметили, что постаревший Иван Ургант для незнакомых людей запросто может сойти за дедушку своей дочери, а не папу.

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