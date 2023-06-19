Трусы впились в налитые ягодицы: Женя Медведева засветила аппетитные формы на Мальдивах — ни стыда, ни совести

Известная фигуристка, серебряный призер Олимпийских Игр в женском одиночном катании Евгения Медведева в эти дни отдыхает на Мальдивах.
Спортсменка решила совместить приятное с полезным — отдых и мотивацию для своих подписчиков. Евгения Медведева позировала на берегу океана, на белом песке Мальдив в бикини салатового оттенка.
Трусы от купальника впились в ее наливные, подкаченные и спортивные ягодицы. Женя Медведева развернулась к камере так, чтобы засветить все достоинства и прелести своего тела.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Евгения Медведева в бикини. Фото: соцсети
Подписчики тут же восхищенно отреагировали на этот кадр.
«Где стыд, где совесть, где взять такую фигуру?» — написали Жене Медведевой в комментариях.
«Ни стыда, ни совести, ни ссылки», — ответила спортсменка.