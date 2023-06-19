Яркая брюнетка, в лавандовой фоторамочке: в Сети появился снимок маленькой дочери Анастасии Заворотнюк

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк на днях прилетела из Дубая в Москву. Вероятно, наследница звезды сериала «Моя прекрасная няня» приехала, чтобы проведать маму.
Анна Заворотнюк проводит время в загородном особняке своей семьи, наслаждаясь прекрасной летней погодой, установившейся в столичном регионе.
Судя по всему, во время пребывания дома Анна Заворотнюк почувствовала ностальгию по детству. Она решила показать подписчикам, как выглядела, когда только начала ходить в школу. Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась снимком в лавандовой фоторамочке, на котором запечатлена маленькой девочкой. В то время она была такой же красивой и яркой брюнеткой, как и сейчас.
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Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в детстве. Фото: соцсети
«Это я», — подписала кадр Анна Заворотнюк.
Напомним, у актрисы Анастасии Заворотнюк сын и две дочери. Старших детей она родила в первом браке, а младшая дочь появилась на свет во втором союзе Анастасии Заворотнюк с фигуристом Петром Чернышовым. Девочка Мила родилась осенью 2018 года, сейчас ей четыре с половиной года.