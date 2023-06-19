Замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь могут снести: местные жители восстали против Примадонны

Стало известно, что местные активисты деревни Грязь восстали против замка Аллы Пугачевой. И дело не в отъезде Примадонны с семьей в Израиль.

Как выяснилось, замок построен с многочисленными нарушениями. Местный житель Ярослав Михайлов на протяжении последних десяти лет настаивает на том, что Алла Пугачева нарушила некоторые законы, чтобы получить разрешение на строительство. Но если раньше Пугачева была неприкосновенна, то сейчас все изменилось. И к делу даже подключились юристы.

Адвокат Элина Мазур, которая представляет интересы Ярослава Михайлова, уверена, что справедливость восторжествует. Не исключено, что замок Аллы Пугачевой, набитый антиквариатом, может пойти под снос.

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