«Вице-мисс Вселенная» родила ребенка от экс-супруга Дженнифер Лопес

Экс-супруг Дженнифер Лопес Марк Энтони женился на Наде Феррейра в начале 2023 года. Для 54-летнего певца этот брак стал 4-м по счету. А его молодая 24-летняя избранница прогулялась к алтарю впервые.

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Не успела отгреметь свадьба, как в жизни пары случилось еще одно знаменательное событие. На днях вице-мисс Вселенная и музыкант объявили в соцсетях о рождении совместного ребенка. Марк Энтони стал отцом 7-х детей, а Надя Феррейра ощутила радость материнства в первый раз.

На страницах знаменитостей появился одинаковый пост о том, что ребенок подоспел вовремя, так как его рождение совпало с празднованием Дня отца.