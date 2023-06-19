Ирина Горбачева прокомментировала слухи о своем разводе с украинским артистом

На очередной кинопремьере Ирина Горбачева появилась без сопровождения, чем подогрела слухи о своем расставании с мужем - экс-участником украинского коллектива Quest Pistols Антоном Савлеповым. Прежде актриса никак не комментировала слухи – лишь упомянула на своей страничке в соцсети о каком-то предательстве, не уточняя подробностей. И вот теперь подтверждение о разводе прозвучало из уст самой Ирины.
«Да, я свободна», - призналась актриса корреспонденту издания «МК».
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Кроме того, Горбачева добавила, что избегает читать сплетни в Сети.
«Это же просто мнение людей. Люди обо мне говорят, я говорю о людях. Недавно я узнала из «Википедии», что являюсь «заслуженной артисткой РФ». Друг меня еще спросил, когда тебе дали звание заслуженной? А мне не давали», - цитирует актрису «МК».