Ирина Горбачева прокомментировала слухи о своем разводе с украинским артистом

На очередной кинопремьере Ирина Горбачева появилась без сопровождения, чем подогрела слухи о своем расставании с мужем - экс-участником украинского коллектива Quest Pistols Антоном Савлеповым. Прежде актриса никак не комментировала слухи – лишь упомянула на своей страничке в соцсети о каком-то предательстве, не уточняя подробностей. И вот теперь подтверждение о разводе прозвучало из уст самой Ирины.

«Да, я свободна», - призналась актриса корреспонденту издания «МК».

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Кроме того, Горбачева добавила, что избегает читать сплетни в Сети.