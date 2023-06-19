Национальность Ирины Шейк — вот почему она такая красивая

Модель Ирина Шейк родом из Челябинска. Однако благодаря своей красоте девушка смогла стать топ-моделью с мировым именем.

Сейчас Ирина живет в самом престижном районе Нью-Йорка, участвует в показах лучших дизайнеров и воспитывает дочь от известного голливудского актера Бредли Купера.

Но когда-то о таком успехе Шейк и мечтать не могла. Мама Ирины русская, а от отца она получила татарские корни. В итоге из-за смешения генов девушка получила необычную внешность — о которой мечтают миллионы красавиц по всеми миру.

Специалисты утверждают, что именно в результате смешения русских и татарских корней получаются больше всего красавиц.

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