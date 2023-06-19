Новости о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной: вокруг нее в больнице собрались все дочери

Стало известно, что Лидия Федосеева-Шукшина, госпитализированная две недели назад, по-прежнему находится в тяжелом состоянии. 84-летняя актриса жаловалась на боли в сердце. Источник, близкий к семье вдовы Василия Шукшина и экс-супруги Бари Алибасова, подтвердил: актриса остается в реанимационном отделении одной из московских клиник.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».