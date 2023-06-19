Новости о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной: вокруг нее в больнице собрались все дочери

Стало известно, что Лидия Федосеева-Шукшина, госпитализированная две недели назад, по-прежнему находится в тяжелом состоянии. 84-летняя актриса жаловалась на боли в сердце. Источник, близкий к семье вдовы Василия Шукшина и экс-супруги Бари Алибасова, подтвердил: актриса остается в реанимационном отделении одной из московских клиник.
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«Лидия Федосеева-Шукшина в сознании. К ней уже приходили все дочери. На прошлой неделе даже Мария Шукшина была, которая обычно не балует мать вниманием. В основном все хлопоты сейчас на Ольге. Врачи никаких прогнозов не дают, осторожничают», — приводит слова источника издание «МК».