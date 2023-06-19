«Хватит манипуляций!»: Яббаров дурняком орет на Голд, которая хочет уйти с проекта — камеры сняли жуткий скандал на «Доме-2»

Илья Яббаров и Анастасия Голд. Фото: соцсети

Анастасия Голд нервно пакует вещи, чтобы сбежать с телестройки.

На «Доме-2» с приходом звездных «старичков» жизнь забила ключом. Теперь есть на что посмотреть.

Так, например, супруги Илья Яббаров и Анастасия Голд знают толк в скандалах и устраивают их с потрясающей легкостью, стоит включить камеру.

В Сети распространяется видео, которое станет фрагментом нового выпуска телестройки. В кадры попала жуткая ссора Голд и Яббарова. Рыдающая Анастасия Голд пакует вещи, чтобы уйти с проекта, Илья Яббаров делает вид, что не понимает, что происходит и дурняком орет на жену.

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«Да, я пойду с тобой. Выдохни! Хватит манипуляций, я взрослый мужик! Хватит! Зачем ты меня злишь? Зачем ты меня опять доводишь до такого состояния? Что я сделал? Я на все согласился. Что случилось? Почему мы так резко уходим домой?» - требует объяснений Илья Яббаров.

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