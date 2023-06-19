Где сейчас находится Сергей Дроботенко: последние новости

В Москве Дроботенко снял комнату и пытался устроиться на работу. Выступал в клубах и на корпоративах в юмористическом жанре. И лишь через шесть лет случилось чудо — ему позвонили от Евгения Петросяна и пригласили принять участие в съемках телепередачи «Смехопанорама».

Так и началась карьера Сергея в российской столице. После «Смехопанорамы» случился «Аншлаг», популярность артиста возросла в разы.

Сейчас он живет в Москве и продолжает работать в привычной для себя сфере. Дроботенко также осваивает профессию диджея, продолжает писать монологи коллегам, активно гастролирует, участвуя в разных спектаклях.

Из России он никуда не уезжал.

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