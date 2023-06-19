Где сейчас находится Сергей Дроботенко: последние новости

Юморист Сергей Дроботенко стал популярным после того, как стал выступать в «Аншлаге». А заметил в свое время начинающего артиста Михаил Жванецкий.
Он случайно услышал Сергея на радио в Омске и посоветовал ему переехать в столицу, что тот и сделал.
В Москве Дроботенко снял комнату и пытался устроиться на работу. Выступал в клубах и на корпоративах в юмористическом жанре. И лишь через шесть лет случилось чудо — ему позвонили от Евгения Петросяна и пригласили принять участие в съемках телепередачи «Смехопанорама».
Так и началась карьера Сергея в российской столице. После «Смехопанорамы» случился «Аншлаг», популярность артиста возросла в разы.
Сейчас он живет в Москве и продолжает работать в привычной для себя сфере. Дроботенко также осваивает профессию диджея, продолжает писать монологи коллегам, активно гастролирует, участвуя в разных спектаклях.
Из России он никуда не уезжал.
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