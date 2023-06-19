Малыш спит, а папа ему колыбельную насвистывает: Прилучный полюбовался спящим сынишкой от Брутян

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На этот раз новоиспеченная мамочка засняла на видео, как Прилучный любуется спящим в люльке сынишкой. Он стал насвистывать колыбельную и не мог отвести глаз от милой сердцу картины. Даже любимый питомец не забрал внимание у хозяина — актер поднял своего стаффорда на руки и продолжил насвистывать ребенку ритм.

Напомним, это уже третий ребенок для Прилучного. В предыдущем браке с Агатой Муцениеце Павел стал дважды отцом.