Малыш спит, а папа ему колыбельную насвистывает: Прилучный полюбовался спящим сынишкой от Брутян

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный два месяца назад снова стал отцом. Молодая жена Зепюр Брутян подарила ему сына, которого назвали Микаэлем. Иногда актеры показывают своего кроху, и подписчики следят за тем, как он растет не по дням, а по часам.
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На этот раз новоиспеченная мамочка засняла на видео, как Прилучный любуется спящим в люльке сынишкой. Он стал насвистывать колыбельную и не мог отвести глаз от милой сердцу картины. Даже любимый питомец не забрал внимание у хозяина — актер поднял своего стаффорда на руки и продолжил насвистывать ребенку ритм.
Напомним, это уже третий ребенок для Прилучного. В предыдущем браке с Агатой Муцениеце Павел стал дважды отцом.