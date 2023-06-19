Располневшая жена Прилучного мучительно сгоняет вес: актер показал, как Брутян с трудом бежит по дорожке

Актриса Зепюр Брутян два месяца назад стала мамой. Это ее первый ребенок в браке с Павлом Прилучным, у которого, к слову, есть двое детей-школьников от первого брака.

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После родов молодая жена Прилучного располнела и теперь активно пытается вернуться в былую форму. Она тренируется в спортзале, выполняет посильные упражнения и даже бегает на дорожке, хоть и кормит грудью. Звездный супруг поддерживает Брутян и старается тренироваться вместе с ней. Он и показал, как тяжело дается бег Зепюр.

Молодая мамочка старательно бежала на дорожке, но тяжелая грудь причиняла ей дискомфорт так, что пришлось придерживать. Но Прилучный решил показать это в своем микроблоге и снял видео. В котором даже покривлялся и «покусал» жену.