Богатая победа: кто выиграл 5 миллионов рублей на шоу «Новые Звезды в Африке»

Шоу «Новые Звезды в Африке» на ТНТ завершилось. Три месяца два десятка знаменитостей голодали и сражались за еду, чтобы выйти в финал и побороться за главный приз — 5 млн рублей. В итоге дойти до главного испытания смогли Мария Погребняк, Наталья Бардо и Александр Степанов, наиболее известный как рэпер ST.

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На пьедестал артистам предстояло проложить лестницу самостоятельно, причем сначала нужно было пройти лабиринт и собрать ступеньки, а затем соорудить лестницу. И с небольшим отрывом это первым смог сделать Александр Степанов.

«Я понял, что я победил. Эти эмоции вообще не передать, я кричал, я бился, я стучал. Весь путь на этом проекте вел меня к этому моменту. Все, что я здесь делал, говорил, переживал, было для того, чтобы я оказался здесь. Это невероятная эйфория», — произнес артист.

Свою победу Степанов решил посвятить семье — жене Ассоль и дочке Эстель. Он настолько растрогался, что даже заплакал.