«Меня просто нет»: Лобода заговорила о потерянной популярности

Певица Светлана Лобода сейчас живет в Латвии, куда сбежала из России в феврале прошлого года. Она считает, что стала в нашей стране певицей номер один и даже метила на место преемницы Аллы Пугачевой, всячески демонстрируя дружбу с ней. А за корпоративы получала немыслимые гонорары, доходящие до 15 млн рублей.

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Однако, за последний год Лобода сменила репертуар, поет на украинском, пытается гастролировать, только былой славы добиться в чужой для себя стране не может. И призналась, что теперь ей остается лишь вспоминать о минувшем успехе.

«Я была реализована, успешна, была довольна карьерой, своим статусом», — с ностальгией рассказывала Лобода в интервью Radio Van.

Отъезд из России и потеря статуса дались ей очень тяжело. Она не только морально, но и физически оказалась истощена.

«Я похудела на шесть килограммов, весила 48 кило. Выглядела очень неблагополучно. В какой-то момент поняла, что таю, что меня просто нет», — выговорила певица.

По материалам сайта kp.ru