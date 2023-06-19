Новости шоу-бизнеса: дочь Самохиной рассказала о романе матери с Нагиевым, Бабушкина объявлена в розыск, умер музыкант Колчин

Бабушкина в розыске
Звезда сериала «Беспринципные» Кристина Бабушкина бесследно исчезла после скандала с запрещенными веществами, в котором замешан ее супруг Андрей Гацунаев. Ее объявили в розыск.
Гитарист Колчин умер
Умер музыкант Сергей Колчин, работавший аккомпанирующим гитаристом в таких известных группах, как «Земляне» и «Лицей». Сергею Колчину было всего 45 лет.
Вскрылись подробности романа Самохиной и Нагиева
Дочь Анны Самохиной Александра поведала о романе мамы с Дмитрием Нагиевым. Она не верит в их отношения, поскольку о них она не слышала ничего от родительницы. Девушка считает, что Нагиев мог разболтать о связи с Самохиной ради красного словца.