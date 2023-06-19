Воровала и симулировала: вскрылась постыдная правда о Бузовой на шоу «Новые Звезды в Африке»

Поющая телеведущая Ольга Бузова сделала признание на шоу «Новые Звезды в Африке». Передачу она ведет вместе с Михаилом Галустяном на ТНТ, и накануне состоялся финал сезона. Перед тем, как узнать имя финалиста и попрощаться с телезрителями и соведущим, Бузова решила сделать постыдное признание, и не одно.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Звезда обратилась к Галустяну, предупредив, что это самый подходящий момент кое в чем признаться. Но Михаил опередил Ольгу, объявив, что знает ее тайну: это она у него подворовывала докторскую колбасу. Покаявшись, Бузова не остановилась.

«Да, но я не об этом. Я должна признаться, что иногда симулировала смех от твоих шуток», - выдала Бузова.

На что Галустян совсем не расстроился: «Это нормально, так бывает, что иногда шутки не доходят до адресата».