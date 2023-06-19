Сбежавший Галкин* в день своего рождения получил серьезный сигнал: когда любовь на публику

Максим Галкин* долгие годы купался в любви поклонников и уважении коллег, а в свой день рождения неизменно получал в огромных количествах поздравления в соцсетях. Но все изменилось за последний год, и из любимца он превратился в изгоя. Это показало 18 июня – день 47-летия шоумена. В эту дату никто не поздравил артиста онлайн.

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Ни любимая жена Алла Пугачева, ни падчерица Кристина Орбакайте, которые регулярно и в первых рядах это делали давно, ни друзья семьи, с которыми он постоянно пировал, не обмолвились и словом об имениннике в своих аккаунтах. Вероятно, вся любовь прежде была лишь игрой на публику.

Да и сам артист не вышел на связь, вопреки многолетней традиции. Судя по всему, ему было некогда – он продолжает колесить по свету в попытках заработать и обеспечить на новой родине семье прежний безбедный уровень жизни.

Напомним, сегодня семья артиста живет в Израиле. туда они сбежали в числе первых звезд после февраля 2022 года.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.