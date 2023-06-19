Рудова в откровенном сарафане приспустила лямки: подставила прелести солнышку

Актриса из сериала «Жизнь по вызову» Наталья Рудова порадовалась жарким выходным и поспешила примерить летние обновки, которые заждались своего часа. Красавица с пышным декольте подобрала сарафанчик на тонких бретельках, который изящно подчеркнул достоинства звезды.

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Рудова позировала для фото в соцсеть, сидя в авто. Она поймала лучики солнышка прямо у себя на груди и запечатлела себя в выгодном свете. Кадр свел с ума фанатов, которые заждались весточек от любимицы.

Совсем скоро поклонники Рудовой смогут снова увидеть ее на экране. Красотка приняла участие в новом шоу ТНТ «Выжить в Дубае», премьера которого состоится в предпоследние выходные июня. Она будет в команде звезд состязаться со сборной простых россиян за приз.