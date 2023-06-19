Взмокшая Валя Карнавал сжала в тесном топе манящие округлости: постаралась на славу

Звезда соцсетей Валя Карнавал, настоящее имя которой – Валентина Карнаухова, родом из Ростова-на-Дону. Она нечасто наведывается в родные края, но истосковавшись по родителям, решила бросить все и на пару дней вырваться к ним.

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После долгожданной встречи Карнавал решила проветриться и отправилась на пробежку за город. Красотка натянула легинсы и кроп-топ, чтобы было удобнее, и после нагрузки устроила фотосессию для блога. Ракурс она выбрала очень пикантный, чтобы показать свое пышное богатство в декольте. Взмокшая после 4 километров бега Валя вызвала восторг у фолловеров – комплименты посыпались как из рога изобилия.