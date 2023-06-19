Юлия Михалкова выставила пышный бюст в откровенном платье с пуш-ап: топорщится напоказ

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова вернулась в онлайн-мир, чем невероятно обрадовала своих подписчиков. Актриса по-прежнему играет в антрепризе, занимается волонтерством, а теперь еще снимает видеоблоги, и фанаты невероятно рады новой активности артистки.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Накануне Михалкова выходила на сцену в спектакле «Отдам бывшего в добрые руки». Она играет в нем роковую соблазнительницу, и этот образ показала в соцсети. Позируя за кулисами, Михалкова блеснула пышным бюстом в откровенном платье с пуш-ап. Точеная фигурка привела онлайн-публику в восторг, комплименты посыпались щедро.