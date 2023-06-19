Овдовевшую Диану Гурцкаю в тяжелом состоянии увезли из страны

Певица Диана Гурцкая до сих пор не может оправиться после внезапной смерти мужа, чиновника Петра Кучеренко. Его не стало 20 мая, и после похорон супруга артистка слегла. Ее самочувствие стало ухудшаться, и близкие приняли решение увезти ее из страны. Как сообщает kp.ru, Гурцкая находится в тяжелом состоянии в Абхазии. Сопровождают певицу брат Роберт и сын Костя.

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Напомним, муж певицы скончался по дороге из Кубы в Россию, в самолете ему стало плохо, борт экстренно посадили в Минеральных Водах. Рабочая командировка стала для него последней, хоть врачи и пытались спасти мужа артистки, но не предотвратили горе.

Тем временем доктор медицинских наук Маргарита Королева назвала возможные причины смерти мужа Дианы Гурцкой Петра Кучеренко.