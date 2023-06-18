«Никто на тебя не будет нападать»: Илья Яббаров пригласил Ольгу Рапунцель на «Дом-2» — видеообращение с Поляны

В Сети появилось видеообращение, адресованное бывшей участнице «Дома-2» Ольге Рапунцель. Записали его действующие герои телестройки - Илья Яббаров и новая избранница Димы Дмитриенко Элина Рахимова.
Они призвали Ольгу Рапунцель прийти на «Дом-2» и во время Лобного открыто заявить о своей позиции по поводу отца ее дочерей Димы Дмитренко.
«Обращение к Ольге Эдуардовне Рапунцель. Оль, действительно, сейчас на Диму все наседают, пытаются сказать, что, мол, ты написываешь Элине. Хотелось бы во всей этой истории разобраться. Здесь никто на тебя не будет нападать. Мы, правда, просим, чтобы ты пришла на Лобное место и донесла уже свою позицию, чтобы мы понимали, что Дима свободен. Ему, правда, нужно строить отношения, налаживать свою жизнь и идти в светлое будущее», - сказал в кадре Илья Яббаров.
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Элина Рахимова подтвердила, что тоже хочет видеть на Лобном Ольгу Рапунцель.
Напомним, муж Ольги Рапунцель и отец ее дочерей Дима Дмитренко после разрыва с ней вернулся на телестройку, чтобы начать новую жизнь. Однако сначала он хочет получить публичную индульгенцию от бывшей на строительство любви под камерами.