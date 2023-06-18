«Никто на тебя не будет нападать»: Илья Яббаров пригласил Ольгу Рапунцель на «Дом-2» — видеообращение с Поляны

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Элина Рахимова подтвердила, что тоже хочет видеть на Лобном Ольгу Рапунцель.

Напомним, муж Ольги Рапунцель и отец ее дочерей Дима Дмитренко после разрыва с ней вернулся на телестройку, чтобы начать новую жизнь. Однако сначала он хочет получить публичную индульгенцию от бывшей на строительство любви под камерами.