На Кипре разнесло: пополневшая Рита Агибалова из «Дома-2» в высоких трусах с дыркой на животе засветила налитые бедра

Бывшая участница «Дома-2» Рита Агибалова уже несколько лет с семьей живет на Кипре. Сейчас рядом с ней ее родители, купившие здесь виллу, в гости приехала старшая сестра Ольга Гажиенко с мужем и сыновьями.

Все вместе весело проводят время, выезжая на пляжи Кипра или катаясь на яхте. Кадрами с прогулки по морю Рита Агибалова поделилась в микроблоге. На них она предстала в голубом бикини с высокими трусами. Вещь имеет прорезь в странном месте - прямо на животе, из которой он торчит. Рита Агибалова продемонстрировала еще и налитые бедра и бока. Очевидно, что за последнее время на Кипре Рита Агибалова располнела.

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