В голубой бейсболке, совсем взрослый: Саша Савельева подловила сына от Кирилла Сафонова за важным занятием

Саша Савельева и Кирилл Сафонов с сыном Лео. Фото: соцсети

Певица Саша Савельева обожает четырехлетнего Лео, которого родила от любимого мужа Кирилла Сафонова.

Певица Саша Савельева прячет лицо четырехлетнего сына Лео от актера Кирилла Сафонова.

С одной стороны, родители стараются оберегать покой малыша. С другой - не хотят расстраивать поклонников и изредка показывают подрастающего Лео в микроблоге, правда, не демонстрируя лицо мальчика.

Лео появляется в соцсетях мамы и папы развернутым спиной к камере, либо его лицо прикрывает какая-либо деталь. На этот раз это оказалась бейсболка.

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Саша Савельева подловила сына во время детского праздника. Малыш что-то мастерил, в его руках видна специальная лопаточка. Вероятно, Лео стал участником мастер-класса.

Сын Саши Савельевой и Кирилла Сафонова. Фото: соцсети

Напомним, Саша Савельева и Кирилл Сафонов не так давно признались, что уже много лет живут в Израиле, периодически приезжая в Россию работать.

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