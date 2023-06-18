В голубой бейсболке, совсем взрослый: Саша Савельева подловила сына от Кирилла Сафонова за важным занятием

Певица Саша Савельева прячет лицо четырехлетнего сына Лео от актера Кирилла Сафонова.

С одной стороны, родители стараются оберегать покой малыша. С другой - не хотят расстраивать поклонников и изредка показывают подрастающего Лео в микроблоге, правда, не демонстрируя лицо мальчика.

Лео появляется в соцсетях мамы и папы развернутым спиной к камере, либо его лицо прикрывает какая-либо деталь. На этот раз это оказалась бейсболка.

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