Один в джинсах, другой в домашнем костюме: Ефременкова засняла подросших сыновей-близнецов

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова наслаждается двойным материнством. В микроблоге она довольно часто показывает кадры с участием сыновей-близнецом Кристиана и Даниэля, чтобы все поклонники могли наблюдать, как растут и меняются малыши.

Правда, лица мальчиков Юлия Ефременкова пока прячет, прикрывая смайликами в виде тигриных мордочек.

На этот раз Юлия Ефременкова пришла в салон вместе с Мондезиром и малышами. Пока маме мастера наводили красоту, крохи ждали в коляске. В ней Юлия Ефременкова и показала сыновей-близнецов.

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