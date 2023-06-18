Один в джинсах, другой в домашнем костюме: Ефременкова засняла подросших сыновей-близнецов

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова наслаждается двойным материнством. В микроблоге она довольно часто показывает кадры с участием сыновей-близнецом Кристиана и Даниэля, чтобы все поклонники могли наблюдать, как растут и меняются малыши.
Правда, лица мальчиков Юлия Ефременкова пока прячет, прикрывая смайликами в виде тигриных мордочек.
На этот раз Юлия Ефременкова пришла в салон вместе с Мондезиром и малышами. Пока маме мастера наводили красоту, крохи ждали в коляске. В ней Юлия Ефременкова и показала сыновей-близнецов.
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«Что Даниэльчик рассказывает? По дороге обделался, пришлось бодик менять ему. Так что, один в джинсах, другой в домашнем костюме. А что поделать, да, сына?» - приговаривала за кадром Юлия Ефременкова.
Напомним, сыновья Юлии Ефременковой и Мондезира появились на свет 22 сентября. Малышам скоро исполнится по девять месяцев.
Сыновья-близнецы Юлии Ефременковой. Фото: скрин соцсети